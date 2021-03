Thais Villas acude al Congreso de los Diputados y pregunta a los políticos sobre sus amores de juventud y si les llevaban o no a casa de sus padres. La tajante respuesta de Gabriel Rufián sobre sus novias de adolescencia desata las risas de la colaboradora: "Nunca en la vida. Muy de izquierdas, pero prohibido", asegura el portavoz de Esquerra Republicana, que no obstante se muestra convencido de que él actuará de forma diferente con la pareja de su hijo.

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en cambio, revela que llevaba a todos sus novios a conocer a su familia, aunque dormían en camas separadas: "No era porque uno no tuviera intencionalidad, es que no había posibilidad", afirma. En el vídeo puedes ver también las respuestas de Joan Baldoví, Cuca Gamarra o Yolanda Díaz.

Los políticos desvelan las mayores bofetadas de sus padres

Los diputados también han confesado a Thais Villas las grandes 'bofetadas' que recuerdan por parte de sus padres cuando eran niños. Lo cuentan en este vídeo: