Juan José Millás medita sobre la "euforia excesiva": "Aunque estés muy contento, tienes que hacerte el cabreado o el destino te pone algo malo"

Juan José Millás estrena libro: 'La vida a ratos' y Thais Villas no ha querido perder la oportunidad de tener una entrevista con él. El periodista y escritor dice de la obra que es como un diario, y aunque es autobiográfica, hay cosas que son más bien ficción: "En la literatura, para contar la verdad, a veces tienes que mentir".

Para el escritor, el 'gin tonic' a media tarde es como una religión en su vida: "Te da un punto te estimula, y es muy bueno para evitar la malaria".

Además, Millás habla de la euforia excesiva, que "siempre es contrarrestada por el destino por algo malo": "Aunque estés muy contento, tienes que hacer como que estás cabreado", defiende el periodista.

El periodista también cuenta que a las personas puedes decirles cualquier cosa menos que no sabe escribir, porque, según él, es algo que está muy mitificado en la sociedad: "Todo el mundo cree que no escribe porque no tiene tiempo".

Aunque no ve la tele, a la que define como "un horror al que nos hemos acostumbrado", dice que conoce prácticamente todos los programas y personajes que participan en ellos: "No puedes vivir y permanecer ajeno a la existencia de Belén Esteban".

Tras esas afirmaciones, Millás y Villas se sientan a ver la tele "como un matrimonio mayor".

