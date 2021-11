Thais Villas se cita con Ione Belarra en un parque de Madrid para conocer la cara B de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Belarra descubre a la periodista una de sus mayores pasiones: el patinaje. Un deporte que la política de Unidas Podemos practica desde muy pequeña gracias a sus padres. "Ministra, si me pasa algo, me ha encantado conocerla", afirma Thais antes de subirse a los patines: "Que me entierren con honores".

La ministra enseña a Thais Villas a patinar, protagonizando un cómico momento al "sacar culo". "Que nos cojan el lado bueno", pide Belarra, que bromea con que "nadie se ha quejado" de su culo". Pero, ¿ha conseguido ligar mucho gracias al patinaje? "Se liga mucho con maillots, más que en el Congreso, que no se liga nada", desvela Belarra, que muestra su lado más personal en este vídeo.

La confesión de Belarra sobre las negociaciones del Gobierno

Ione Belarra desvela en este vídeo sus secretos para la negociación en el seno del Gobierno de coalición. La ministra, incluso, llega a confesar la mala leche que le sale cuando está a punto de cerrar un acuerdo: "Deberíamos cobrar un plus de relación con el PSOE. No está pagado".