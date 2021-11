Ione Belarra ha charlado con Thais Villas sobre las negociaciones que ha tenido que afrontar representando a Unidas Podemos en el seno del Gobierno de coalición. Una de las más duras ha sido para ella la de la ley de vivienda, "porque el tema del sector inmobiliario en España tiene mucho poder" apunta. Por otro lado, asegura que la más sorprendente fue cuando cerraron el acuerdo de Gobierno y tuvo que llamar a Pablo Iglesias, que se había ido ya con el coche, para que diese la vuelta.

Aunque parece una persona tranquila confiesa que tiene mala leche y que la suele sacar al final de la negociación, que es cuando hay que apretar la tuerca. "El presidente no, pero Félix Bolaños sí sabe de qué hablo", reconoce entre risas. Además, bromea sobre que ella y Pablo Echenique, que han participado en numerosas negociaciones, "deberían cobrar un plus de relación con el PSOE. No está pagado eso".