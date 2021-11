Thais Villas ha entrevistado a la ilustradora de cómics Belén Ortega en su sección 'Ok Boomer'. Se trata de una artista que ante la falta de oportunidades con la que se topaba en España decidió viajar a Japón para estudiar el arte y desarrollar su carrera hasta convertirse en una ilustradora muy codiciada.

Aprovechando que tiene a la artista delante, la reportera no ha dudado en pedirle que le haga "cuatro garabatos" para dibujarle a ella en un momento. Además de reconocer que Thais Villas tiene un aspecto "muy dibujable", Ortega no se lo ha pensado dos veces y le ha hecho retrato en el que la reportera aparece metida en el papel de 'Wonder Thais'. No te pierdas la divertida reacción al verse dibujada.