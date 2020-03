Thais Villas se ha acercado hasta AULA 2020 para ver cómo ven los jóvenes las distintas opciones de cara a estudiar una carrera y qué les parecería eso de tomarse un año sabático y, sobre todo, saber cómo se lo tomarían sus padres.

Allí se ha encontrado con Ignacio, un joven que quiere estudiar magisterio para ser profesor porque lo tuvo "claro siempre", aunque apunta a que si no lo hace le gustaría estudiar "algo relacionado con la moda".

El joven asegura que para elegir carrera le condiciona más el hecho de estudiar algo que le gusta que cobrar más, porque "tienes que estar cuatro años haciéndolo y después toda ti vida, pero reconoce que "si le da dinerito pues mejor".

Otra joven también coincide con Ignacio en que le pesa más el hecho de estudiar algo que le gusta y Thais invita a los dos estudiantes a llamar a sus padres para comprobar si les dejarían hacer un año sabático para terminar de decidirse en la carrera que quieren hacer "porque la hija de Obama y el príncipe Harry lo hicieron en su momento y se está poniendo muy de moda esto".

Aunque los padres de ambos no se muestran nada convencidos en dejarles ir, la madre de Ignacio, tras saber que está hablando con Thais Villas parece que 'cambia' de opinión: "Ya voy a ir comprándole los calzoncillos y todo, es buena idea, es buena idea".

