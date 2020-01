Thais Villas se ha llevado a Joan Baldoví a un polideportivo, con leggins y cinta en el pelo incluidos. El líder de Compromís ha recordado así su tiempo como profesor de Educación Física, plaza que aún mantiene.

De hecho, recientemente lo comentó en el Congreso de los Diputados, algo que, causó risas y burlas entre ciertos parlamentarios, "sobre todo de Vox y del Partido Popular".

"Hubo risas y yo entendí que se estaban 'cachondeando' de mi profesión. De verdad que no lo entendía, porque uno puede ser un excelente diputado siendo maestro de escuela o Abogado del Estado", ha explicado Baldoví.

Durante ocho años, este compaginó su trabajo como profesor con su concejalía en el pueblo. Joan Baldoví consiguió a través de las oposiciones una plaza como maestro de Educación Física pero, durante algunos años, también dio clases a adultos.

"Le di clases a mi madre. Ella, que había estado toda su vida dedicándose a nosotros, decidió estudiar, venir a la escuela y ella me decía siempre que era una de las etapas más bonitas de su vida", ha recordado.

Thais Villas también le ha comentado el mote que el político se ha ganado en el Congreso a raíz de una entrevista con ella: el 'matiné'.

"Que a este señor le gusta hacer el amor los domingos por la mañana, el'matiné'", ha explicado la reportera.

En este sentido, Baldoví ha contado cómo alguna vez "le sonríen" y le dicen que se van a "hacer 'un Baldoví'". "Hemos creado un monstruo", ha destacado Villas.

"Alguno me ha dicho: 'El domingo me hice 'un Baldoví'", ha explicado el político entre risas.

Pero Thais no se ha reunido con el líder de Compromís para hablar. También han tenido una clase particular de Educación Física. "Me siento un poco jubilada", ha afirmado.

Además, Baldoví ha llevado a la reportera a una pista de atletismo, donde el político ha destacado que "en el debate de investidura se sudó mucho".

"Era un ambiente absolutamente tumultuario. Había más respeto en una clase de chándales que en un Congreso lleno de chaquetas y corbatas", ha explicado.

Otros momentos destacados

Además, Thais Villas se reúne con Juan José Millás para conocer un poco más al célebre escritor y regalar su nuevo libro, 'Una vocación imposible', a diversos viandantes.

Por otro lado, Thais Villas tiene una misión: conseguir la primera entrevista de Mariano Rajoy para El Intermedio. Para ello, acude a la presentación de sus memorias, recientemente publicadas, y por el camino entrevista a otros exlíderes populares.