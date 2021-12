The very best of El Intermedio

La cómica reflexión de Miquel Iceta: "Mido 1,63, tengo un poco de sobrepeso y me han hecho ministro de Deporte, ¡lo tengo todo!"

Thais Villas se desplazó hasta el Festival del Cine de San Sebastián para entrevistar al ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, "gran estrella de este país y estrella de El Intermedio". Puedes ver su entrevista en este vídeo.