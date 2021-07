Thais Villas se desplaza al Congreso para descubrir qué planes tienen sus señorías para este verano. Así, Carmen Calvo revela su intención de irse al pueblo, Cuca Gamarra afirma que quiere "desconectar" e Inés Arrimadas planea unas vacaciones en familia en la playa. Joan Baldoví, por su parte, se confiesa "un friki del Día D" y planea un viaje a Normandía, mientras que a la ministra Margarita Robles le gustaría ir unos días "a algún sitio donde oiga un idioma diferente".

Pero, ¿cuál ha sido el verano de sus vidas? Gamarra recuerda el viaje a Salou con sus amigas después de COU. Calvo, por su parte, cita un viaje a Ibiza del que recuerda "vivir de noche y dormir de día". "Yo no soy demasiado fiestera, lo que pasa es que cuando me pongo, me pongo", afirma la vicepresidenta, que asegura que bebe "sin grandes resacas". Por su parte, la líder de Ciudadanos recuerda un verano de 2001 en el que "pasó de todo". Puedes ver todas las confesiones veraniegas de los políticos en el vídeo que ilustra esta noticia.