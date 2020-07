The very best of El Intermedio

Almudena Grandes y su problema ideológico con el 'perreo': "Esas letras no me gustan nada"

La escritora Almudena Grandes habla con Thais Villas de su última novela, la situación política actual, su asignatura pendiente y su problema con el 'perreo'. Un problema ideológico que puedes ver en este vídeo.