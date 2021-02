Thais Villas ha ido hasta el Congreso para hacer preguntas muy personales a los diputados y diputadas, entre ellos el parlamentario socialista Agustín Zamarrón, que confiesa que solo ha tenido una pareja estable, además de dos o tres "amores y amorcillos".

Preguntado acerca de si ha solapado relaciones, Zamarrón lo ha negado rotundamente. "No soy un animal melífero. Me dedico a una flor para conocerla perfectamente y no andar de estambre en estambre ni de pistilo en pistilo", ha asegurado.

Pero el diputado no ha podido evitar escandalizarse cuando Thais Villas le ha hecho una pregunta comprometedora: ¿a quién se asemeja más en su vida sexual, a Rouco Varela o a Julio Iglesias? Puedes ver su respuesta en el vídeo.