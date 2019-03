“Me operaron de apendicitis porque me dio un ‘Dolores de Cospedal’”

THE VERY BEST… I THAIS VILLAS ENTREVISTABA A JOAQUÍN REYES

‘The very best of El Intermedio’ recuerda la entrevista de Thais Villas a Joaquín Reyes, el hombre que se ha disfrazado de más famosos en este país. El cómico aseguraba, tras contar su operación de apendicitis, que en una ocasión mantuvo algo más que palabras con María Dolores de Cospedal. La anécdota es real: Joaquín y la presidenta de Castilla-La Mancha se dieron un abrazo aunque la cosa quedó ahí… No hubo temita…