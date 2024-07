En la pasada temporada de El Intermedio, Thais Villas salió a la calle para descubrir qué opinaban los españoles y las españolas sobre la inmigración. Para ello, la reportera inició un debate en plena calle de Madrid con su sección: 'Hablando se enciende la gente'. "Si yo le voy a dar de comer a los demás con subvenciones, mis nietos se quedan sin comedor y sin necesidades que me están quitando para dárselas a chorizos", criticaba una señora, que se mostraba muy preocupada por la gente que "se salta la valla y viene a delinquir".

Sin embargo, otra mujer le respondió tajante contándole la historia de su marido, con el que llevaba casada 40 años: "Vino de Uruguay sin papeles, estaba formado y quería trabajar, pero no le hacían contrato porque no tenía papeles y no tenía papeles porque no le hacían contrato". "Cuando se necesita para cuidar a un ancianito una inmigrante sin papeles y le pagamos menos, entonces todo muy bien", insistía esta mujer a la que se mostraba crítica con la inmigración.

"¿Creéis que el hecho de que haya inmigrantes nos hace ser una economía más fuerte?", preguntó Thais Villas en el debate, donde un hombre afirmaba que "son necesarios" mientras que una mujer criticaba que los inmigrantes hacen de España una economía "más pobre". Otra mujer respondió tajante a esta última afirmando que una persona con una carrera no se iba a poner a trabajar en el campo por tres euros la hora: "La evolución de un país no depende de que trabaje tu hijo por tres euros la hora".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.