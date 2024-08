Ante la escalada de conflictos internacionales, volvía a surgir el debate sobre si recuperar el servicio militar o el reclutamiento obligatorio en España. Ante esta cuestión, El Intermedio salía a la calle para preguntar a los jóvenes si estarían dispuestos a ir a la guerra por su país.

"Yo por mucho que quiera a España, pues no iría", afirmaba en el vídeo sobre estas líneas una joven, que se justificaba asegurando que "para eso está gente especializada como los militares". Como requisito para que finalmente aceptara ir a luchar, comentaba que lo primero que le tendrían que ofrecer sería "dinero, por lo menos 4.000 euros al mes".

Otro chico estaría dispuesto a ir a la guerra por España, si bien admitía que lo único que podría aportar al ejército sería "animar al equipo". "He visto 'Hermanos de Sangre' y sé lo que es eso, no", apuntaba rotunda otra entrevistada, que desvelaba que su excusa para no ir sería decir "que me duelen mucho los pies. Si me los tengo que arrancar, me los arranco". Sin embargo, si se lo ordenara su madre, dejaba claro que "me da más miedo las represalias de mi madre que la guerra".

"Ni de coña", respondía otro chico, que afirmaba que "no me importa tanto España", si bien cambiaba de opinión en el caso de que fuera el mismísimo presidente quien se lo pidiera: "Por Pedro, lo que sea". "Quiero mucho a España, pero me quiero más a mi", contestaba otro de los jóvenes, que aseguraba si se lo pidiera el rey "me la suda".

