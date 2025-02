El tajante mensaje de Wyoming al presidente de Ryanair: "No insulte a nuestras instituciones, porque vive de ellas"

El Gran Wyoming arranca El Intermedio recordando la hazaña de los pilotos de guerra John Alcock y Artur Whitten Brown, que el 14 de julio de 1919 realizaron el primer vuelo transoceánico de la historia sin paradas: "Despegaron de Canadá y llegaron a Irlanda 16 horas después tras luchar contra el viento, las tormentas y la congelación", explica.

Por aquello, Brown y Alcock fueron nombrados caballeros, una distinción que el presentador de El Intermedio no entiende que no se otorgue también a los que vuelan desde Madrid a Málaga: "Puede que no nos enfrentemos a una tormenta en medio del océano, pero no te cobran 20 pavos por no imprimir la tarjeta de embarque", comenta.

Wyoming explica que, igual que el ministerio de Consumo, la Junta de Andalucía también sancionará a Ryanair por cobrar por el equipaje de mano. "A estas horas, el dueño de Ryanair ya está buscando fotos de Moreno Bonilla para hacerle un cartel como el de Bustinduy", afirma.

A propósito de esto, Wyoming se pregunta "¿qué hace un empresario millonario irlandés insultando a un ministro?" y le aconseja que "no insulte a nuestras instituciones, entre otras cosas porque vive de ellas". "Ya que vive de nuestra pasta, debería respetar nuestras leyes", sentencia.