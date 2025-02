Ryanair llama "payaso" a Bustinduy por las sanciones de Consumo y el ministro responde: "Es la excentricidad de un millonario extranjero"

"No me ofende"

Ryanair ha lanzado una ofensiva total contra el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, al que ha llamado "payaso" en el lanzamiento de una campaña de la compañía que oferta 179.000 asientos por 19,99 euros. Curiosamente, la cifra de la multa impuesta a Ryanair por cobrar el equipaje de mano es de 179 millones de euros.

El CEO de Ryanair, Michael O'Leary, ha exigido al ministro que retire las "multas ilegales" que les han sido impuestas, las cuales, dicen, resultarán en "un aumento de las tasas españolas".

Al ser preguntado por esta ofensiva campaña en los pasillos del Senado, el ministro Bustinduy ha quitado hierro al asunto, asegurando que su obligación es "defender los derechos de los consumidores". "No es mi estilo participar en excentricidades de millonarios extranjeros. Esto no me ofende", afirma.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bustinduy ya había avanzado que "ninguna campaña de presiones ni insultos" le va a detener en la aplicación de la norma en defensa de los consumidores, asegurando que las multas se han aplicado "con todo rigor" y "con pleno respeto a la legislación comunitaria" que marca la Unión Europea (UE).

Según defiende O'Leary, el ministro estaría incumpliendo el reglamento 1008/2008 de la UE, que, en sus palabras, "garantiza a las compañías aéreas la libertad de fijar las tarifas tan bajas" como quieran, así como "de establecer políticas de equipaje libres de interferencias políticas".