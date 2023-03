Tras conocer los nuevos datos del desempleo, Sandra Sabatés propone a El Gran Wyoming hacer una visita a un "sitio donde no ha estado nunca": una oficina, para que pueda hablar de estos datos con "un poco más de información".

Allí se encuentran a Cristina Gallego y Dani Mateo, que están manteniendo una conversación sobre cómo pedirle un aumento de sueldo al jefe porque llevan más de dos décadas trabajando para él, algo que sorprende -y mucho- a Wyoming: "Vamos a hacernos un selfie que esto no lo he visto yo nunca de cerca", propone a Sandra Sabatés. "No entiendo por qué está tan quemada la clase trabajadora, si tienen de todo", espeta el presentador al ver las condiciones laborales de estos dos empleados.

Sin embargo, cuando les escucha hablar de las tareas que tienen que hacer a diario no puede evitar reaccionar: "¿Eso es legal? Yo pensé que la esclavitud estaba abolida". Puedes ver el irónico sketch en el vídeo principal de la noticia.