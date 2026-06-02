"Solo aceptaremos propuestas en nuestro idioma": 'Miriam Nogueras' desvela las exigencias de Junts para reunirse con Feijóo en Waterloo

Cristina Gallego se convierte en Míriam Nogueras para hablar de algunas de las 'exigencias' que planteará Junts a Feijóo si se produce la reunión en Waterloo, entre ellas que haga 155 burpees o que se corte el pelo como Puigdemont.

'Míriam Nogueras', imitación de Cristina Gallego mediante, vuelve al plató de El Intermedio para analizar la propuesta de Junts a Alberto Núñez Feijóo de reunirse con Carles Puigdemont en Waterloo para tratar la posibilidad de una moción de censura instrumental.

La 'portavoz' asegura que la invitación a Feijóo va "totalmente en serio". De hecho, muestra el regalo de bienvenida que le han comprado al líder del PP: un diccionario de español-catalán porque "solo aceptaremos propuestas en nuestro idioma". De todos modos, el diccionario es de Vox "para que se sienta como en casa".

Si no le gusta, también tienen un collarín porque "le dolerá el cuello después de venir en el maletero a Waterloo", lo que es una de sus "condiciones innegociables".

A pesar de todo, tranquiliza a los "amigos del PP": "La reunión va a ser distendida y muy agradable", donde Puigdemont se sentará en una silla llena de lujos y Feijóo en una infantil.

"Va a ser un encuentro serio y productivo y de igual a igual", afirma 'Nogueras', que desvela que otro de los "requisitos indispensables" para hablar de la moción será que Feijóo "haga una visita a uno de los lugares más importantes de Bélgica, la peluquería de Puigdemont, y se haga el mismo peinado".

También habrá tiempo para hacer deporte, porque van a proponer a Feijóo salir al patio a correr 155 vueltas, hacer 155 abdominales y 155 burpees: "¿No le gusta tanto el número? Pues van a acabar más destrozados que si les hubieran perseguido los antidisturbios", comenta.

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