'Show Me the Dani' y la 'señora bien' imitan el baile de Donald Trump: "Me falta una tabla de flexiones"

La Conferencia de Acción Política Conservadora que se ha celebrado en Buenos Aires, Argentina, además de reunir a los principales líderes de ultraderecha de todo el mundo, también ha dejado otros momentos más distendidos como, por ejemplo, la imitación que Javier Milei, presidente de Argentina, hizo de Donald Trump.

El líder argentino decidió copiar el baile que hizo el presidente electo de Estados Unidos durante toda su campaña. Milei no estaba solo ya que lo hizo junto a Lara Trump, nuera del presidente Trump. Para la 'señora bien', le gusta que se demuestre "que el disfrute y la fiesta no es patrimonio de los rojos". Además, cuenta una anécdota vivida por ella, junto con su amiga Marimar, en Nochebuena, cuando empalmaron la misa del Gallo con la misa de siete.

'Show me the Dani' habría preferido que Milei incorporara una tabla de flexiones a su baile, pero no lo ve mal "como calentamiento". El 'criptobro' anima a 'Piluchi' a bailar con él e imitar el baile de Trump. Don José Miguel, por su parte, no es muy fan de ese baile y prefiere bailar "un agarrao", con la 'señora bien'. "Hay que arrimar cebolleta", le dice, ante el sonrojo de 'Piluchi'.