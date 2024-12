La 'señora bien' critica las palabras de Abascal en Argentina: "Son muchas fechorías para lo poco que trabajan los del PSOE"

'Facheando' vuelve a El Intermedio con sus colaboradores habituales: 'Piluchi, la señora bien', 'Show me the Dani' y José Miguel de Monzón. La extrema derecha se reúne en Argentina. Buenos Aires ha acogido la Conferencia de Acción Política Conservadora, que ha reunido a líderes ultras de todo el mundo como Javier Milei, Jair Bolsonaro o Lara Trump, nuera del presidente electo de EEUU y vicepresidenta del Comité Nacional Republicano. España también ha tenido su representación gracias a Santiago Abascal, líder de Vox.

El líder ultra no ha dudado en aprovechar el espacio que le han otorgado en la conferencia para criticar al socialismo. Abascal ha afirmado, entre otras cosas, que el Partido Socialista ha provocado guerras civiles, que ha robado el oro del Banco de España o que ha practicado terrorismo de estado.

La 'señora bien', Piluchi, se muestra crítica con Abascal afirmando que considera que ha exagerado un poco. "Son demasiadas fechorías para lo poquito que le gusta trabajar a los del PSOE", argumenta. José Miguel contradice a Piluchi indicando que los socialistas son "saboteadores profesionales". Para 'Show me the Dani' el PSOE es "una condena, y lo saben hasta en Argentina".

Sandra Sabatés indica que en la conferencia ha estado llena de testosterona y, como ejemplo, muestra al politólogo argentino Agustín Laje. Este afirmaba en un vídeo: "Hay que tener los huevos muy pesados como los tiene el presidente Javier Milei para haber ido a la ONU ha enfrentarse a los liberticidas de la Agenda 2030".

De Monzón muestra su aprobación antes las palabras de Laje: "Eso necesitamos, políticos con los huevos pesados, un macho alfa que no se pueda poner un pantalón pitillo... 2030 no es la agenda, es lo que le pesa cada huevo a Milei". La 'señora bien' pide a don José Miguel "no perder las formas... puede decir lo mismo llamándolo cataplines".