Joan Manuel Serrat entrega su legado al Instituto Cervantes: "La vida sigue siendo un regalo"

Joan Manuel Serrat ha entregado su legado al Instituto Cervantes. El cantante ha acudido a la Casa de las Letras para depositar tres objetos muy representativos: la partitura original de Mediterráneo, el primer disco que grabó en 1965, que él mismo asegura que ya se está desintegrando, y una máquina de escribir.

"Cada día que me despierto me siento estupendamente", destaca Serrat, que asegura que "la vida es un acto maravilloso a pesar de los pesares". "Procuro retrasar la hora de las noticias y mirando alrededor mío me parece que la vida sigue siendo un regalo".