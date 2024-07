La 'señora bien', 'Piluchi', interpretada por Cristina Gallego, se sentó en la mesa de El Intermedio para comentar como ve ella la actualidad Española. Nada más empezar, sorprendió tanto a Wyoming como a Sandra Sabatés al hablar en catalán. "Bona nit, Habéis visto ya parlo cátala per si acas me detienen los mossos por ser españoleta", dijo 'Piluchi'. Asimismo, añadió: "Yo no sé como no se os rompe el corazón de ver cómo acaban con España".

El siguiente tema que trató fue uno de los viajes del rey emérito a Sansexo para 'participar' en una nueva regata. "Ha vuelto el rey. El pobre hombre tendrá que descansar de tanta arena y mujeres bailando la danza del vientre", apuntó 'Piluchi'.

Por otro lado, también comentó la "dictadura de los progres" liderada por la ministra de Sanidad, "Monigota García", con su plan antitabaco. "¿Qué daño hace un poco de humo a los niños? Luego bien que le ponen incienso las mamás pachamanas estas", comentó indignada la 'señora bien'.