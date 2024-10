Cristina Gallego se vuelve a convertir en la ultraconservadora Piluchi, la señora bien, para hablar sobre el nuevo reglamento diseñado por el ministerio de Trabajo que ha sido aprobado en el Consejo de Ministros para fomentar la igualdad y acabar con el acoso al colectivo LGTBI en el entorno laboral.

"La ministra ha decidido que las empresas sean gais", afirma 'Piluchi'. "A ver si el IBEX 35 va a ser el nombre y la edad de un perfil de Grindr", responde Wyoming. La 'ultraconservadora' manifiesta que le molesta que siempre se den subvenciones y se proteja "a los señoritos de la purpurina". "¿Qué pasa con los otros colectivos que están muchísimo más perseguidos? Por ejemplo los católicos que nos persiguen desde los romanos", añade.

"A ver", responde, irónico, Wyoming, "justo la iglesia esta muy desprotegida, ni tiene subvenciones, ni beneficios fiscales, ni nada...". "¿Y qué pasa en una empresa en la que los 'mariquitiquis' no son minoría? ¿El gobierno le va a decir a los Javis que implementen un protocolo anti acoso a los heteros en sus peliculitas? Ya os digo yo que no", pregunta 'Piluchi'.

El presentador de El Intermedio responde a la 'señora bien' que este nuevo reglamento a ella no le afecta debido a que "proteger al colectivo LGTBI no es desproteger a los heteros" y, además, "usted no trabaja".