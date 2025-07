La 'señora bien' se estrena como manifestante en el 8M: "Esto es lo que deben llamar la liberación de la mujer"

En la última temporada de El Intermedio, la 'señora bien' (Cristina Gallego) salió de su zona de confort y acudió a la manifestación del 8 de marzo que se celebró en Madrid con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Y lo hizo para que la audiencia la dejase de criticar: "Para que no me juzguéis, me acuséis de criticar sin conocer, he ido a la manifestación y me he integrado'. Y añadió que es el día de todas las mujeres, solo de aquellas "extremistas radicales, feminazis anti piropos".

'Piluchi'se integró tanto que llevó con ella su propia consigna reivindicativa: "Sola y facha quiero llegar a casa". Además, tuvo la ocasión de hablar con otras manifestantes y conocer su punto de vista. Sin embargo, se quedó un poco sorprendida al ver a algunas mujeres acudir sin su marido".

Durante la manifestación, la 'señora bien' se encontró con algunos chicos a los que intentó proteger de los 'linchamientos': "¡Estáis totalmente expuestos! Como os vean os linchan… os cubro antes de que os corten la pilila".

'Piluchi', incluso, se animó a bailar al ritmo de una batucada. La 'señora bien' terminó la manifestación quitándose el sujetador. "Esto es lo que deben llamar la liberación de la mujer", comentó.

