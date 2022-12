Hace unos meses, Isma Juárez visitó el Congreso Internacional de Ufología de Barcelona, donde pudo conversar con varios asistentes que le pudieron contar sus propias experiencias con extraterrestres. De este modo, un chico le explicó que existen diferentes tipos de especies, desde los típicos que hemos visto en las películas y otros de "tipología nórdica, sueca".

Este chico le contó que él mismo tuvo un contacto con "seres translúcidos" que "me despiertan y luego me toman y me llevan al Popocatépetl": "A ti te secuestraron, tú lo cuentas como un contacto, pero a ti se te llevaron de la cama, eso es un secuestro". Esta historia y otras de una chica que asegura ser una "híbrida entre alienígena y humana" o una mujer que afirma haber visto un ovni, en el vídeo sobre estas líneas.

