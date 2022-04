En su sección 'OK Boomer' Thais Villas entrevista a jóvenes que, por sus ideas o su trabajo, se han convertido en referentes para las nuevas generaciones. En esta ocasión, la reportera de El Intermedio conversaba con Belén Ortega, una ilustradora granadina que acumula premios nacionales y ya juega en las 'grandes ligas' del cómic como dibujante de Marvel y DC.

En esta entrevista, Ortega charlaba con Thais sobre cómo surgió su pasión por el cómic y cómo se mide el talento en este mundo tan desconocido por la población española como infravalorado por los políticos. Sobre esto último, la artista afirmaba que "hay una parte de España que lo ve como algo negativo, algo infantil o algo que no merece la pena". Una cuestión que contrasta con el talento que se cultiva en nuestro país y que, como otras "fugas de cerebros", trabaja fuera: "Somos gente muy reconocida fuera de nuestras fronteras. A los españoles nos están reclutando como ovejas".

En el vídeo sobre estas líneas, Belén Ortega también explica cómo fue fichada por Marvel primero, y después por DC para dibujar el primer Robin bisexual y la portada del 80 aniversario de Wonder Woman y revela el secreto de su éxito: "No he hecho más que mover mi trabajo".

Impresionó a Thais dibujándole un retrato de superheroína

La reportera más dicharachera de El Intermedio no ha dudado en pedir un favor a su entrevistada al acabar la charla, y esta ha respondido con gusto haciéndole en un momento un super retrato. Puedes ver este momento en este vídeo.