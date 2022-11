Sandra Sabatés se desplaza hasta el pico de la mesa de El Intermedio para reflexionar sobre la polémica surgido a raíz de la rebaja de penas a algunos agresores sexuales tras la ley del 'Solo sí es sí' y los insultos machistas recibidos por Irene Montero por parte de políticas de derecha o extrema derecha. "Los insultos no son críticas políticas", arranca Sandra Sabatés su reflexión, en la que afirma que "es posible que la ley no sea perfecta y que la actitud de la ministra de Igualdad tildando de machistas a los jueces no haya sido la mejor defensa" a dicha ley.

"Ante estos hechos cualquier rival político puede elevar sus críticas y pedir su dimisión", explica la presentadora, que deja claro que "el nivel de descalificaciones personales" que está recibiendo Irene Montero "pasa cualquier línea roja". "Estos insultos son la gota que colma el vaso, lleno de descalificaciones que ha recibido Montero desde que llegó al cargo", resalta Sabatés, que muestra en un vídeo todos estos insultos a la ministra de Igualdad. "Inmadura, 'mujer de',, acomplejada, humillada... son insultos que van a la misma dirección y que en ningún caso hacen referencia a su gestión en el Ministerio", afirma rotunda Sabatés, que resalta que "son insultos referidos a su condición de mujer, joven, que ha tocado poder". Unos insultos parecidos a los que se hicieron en su día a Bibiana Aído o a Leire Pajín.

"¿No es momento ya de acabar por una vez por todas con los insultos personales y machistas como práctica política?, ¿no deberían ser reprobados los representantes públicos que llenan la política de fango con estos insultos machistas?", reflexiona Sandra Sabatés. que manda un rotundo mensaje: "Lo único que demuestra este episodio es que sigue siendo más necesario que nunca el Ministerio de Igualdad". Puedes ver su reflexión al completo en el vídeo de arriba.