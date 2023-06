El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, decía este martes ante la cámara que las "mujeres en España se sienten indefensas por unas nefastas leyes, como la Ley Trans, que mete a señores en los vestuarios de las chicas en instalaciones deportivas". Una afirmación que genera preocupación e intriga a El Gran Wyoming, que pregunta a Sandra Sabatés: "Tú que vas al gimnasio, ¿estas cosas pasan en el vestuario de las chicas?"

"La verdad es que da vergüenza tener que explicar a estas alturas a un vicepresidente autonómico que una mujer trans es una mujer, no un señor", defiende la presentadora de El Intermedio. "Así que no,el problema no es que estén entrando señores en los vestuarios femeninos, sino que están entrando señoros en las instituciones democráticas", sentencia.