En la cúspide de su carrera, Mar Cabra, periodista ganadora de un premio Pulitzer por la investigación sobre 'los papeles de Panamá' con solo 33 años "había conseguido lo que todos conocemos como éxito", sin embargo, se encontraba "en uno de los puntos más bajos a nivel personal". Estaba agotada física y emocionalmente porque "demasiado estrés durante demasiado tiempo siempre lleva a problemas de salud física y mental, y a mí me llevo a los dos extremos", reconoce la periodista ante Andrea Ropero en este vídeo de El Intermedio.

Su cuerpo le fue dando señales pero ella no les prestó atención. La periodista recuerda que un par de años antes de 'los papeles de Panamá' estaba en una conferencia en Filipinas cuando empezó a notar un intenso dolor. "Salí del hospital sin un ovario", pero ello no le impidió seguir trabajando. Meses más tarde, le diagnosticaron también un problema de tiroides, pero eso tampoco la detuvo. Tras la publicación de la investigación y "después de dar la vuelta al mundo hablando de lo que hicimos se me bajó la adrenalina y empecé a sentirme agotada". Entonces, ella se preguntaba por qué no podía con este estrés si los demás sí que lo hacían, algo que años después vio que no era cierto: hay mucha gente que sufre el 'síndrome del trabajador quemado', una dolencia que, recalca, se ha expandido durante la pandemia.

Mar Cabra reconoce que ella no puso ningún límite a su vida profesional y que se pasaba el día (y la noche) conectada al teléfono móvil, víctima de la hiperconectividad. "Dejé mi trabajo porque no podía más y me ha costado mucho reconocer que no es que haya un fallo en mí, y también me ha costado mucho volver a ilusionarme". Ahora, asegura que tiene una relación muy consciente con la tecnología y en el vídeo que acompaña a esta noticia da una serie de consejos para quien, como ella, se sienta en esta situación. "En el mundo físico tenemos puertas y ventanas para que no nos distraigan, pues igual en el mundo digital".

La periodista manda un mensaje a todos aquellos que se sienten identificados con su experiencia: "No estás solo, hay mucha gente en tu situación y te invito a que busques ayuda", y añade que "lo importante es que los empresarios entiendan que tienen que cuidar de su gente o se caerán por el camino".