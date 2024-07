A las puertas del Congreso de los Diputados, donde la plataforma 'Canarias se agota' había trasladado sus protestas contra el turismo masivo en las islas, Andrea Ropero entrevistaba al activista Roberto Mesa, que se encontraba en una delicada situación tras llevar más de 14 días en huelga de hambre: "Estamos en una situación crítica, pero Canarias también", afirmaba.

"Estamos desesperados, porque la situación es límite", defendía Roberto en el vídeo sobre estas líneas, donde señalaba que hay "cada vez más municipios están cortando el agua a la población local mientras los campos de golf para el turismo y las piscinas de los hoteles siguen funcionando". A esto, añadía que también hay "atascos, vertidos ilegales y vivienda vacacional que hace muy difícil pagar un alquiler".

Mesa recordaba que hace pocos años el turismo se limitaba a la zona sur de las islas, si bien ahora "es una problemática que afecta a todas". "Ya es muy difícil que hables con una persona canaria que no esté afectada por el turismo", aseguraba Roberto, que destacaba que actualmente "Canarias es una de las poblaciones más pobres del Estado español" por el "trabajo precario", mientras los "muchísimos beneficios del turismo se están quedando en pocas manos".

Por todo ello, sostenía que esta plataforma no promueve la turismofobia, sino "un cambio de modelo turístico que beneficie a la población local y no la perjudique". En el caso concreto de la vivienda, denunciaba que "estamos en un momento ya en el que los canarios no pueden competir con una persona que viene de Europa con un sueldo el triple de superior", a lo que se unen los nómadas digitales o las viviendas vacacionales. "Gente que llevaba diez años alquilando se les ha echado de sus casas para poder acoger el turismo", afirmaba.

"No es necesario tanto turista para que la población pueda vivir bien", sostenía Roberto, que explicaba que actualmente en Canarias "vienen 12 millones de turistas para una población de 2 millones". También definía las reuniones con el Gobierno canario como "decepcionantes" y aseguraba que si el presidente regional "no puede cumplir la ley, quizá debería dimitir".

