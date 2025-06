El 'rey emérito' 'desabdica' a 'Felipe VI': "Llevas once años de rey y no le has dado ni una portada sabrosa al '¡Hola!'"

Hoy se cumplen once años de la abdicación del rey Juan Carlos, con el trasfondo de los escándalos de su cacería en Botsuana o su fortuna en el extranjero. Con motivo de este aniversario, El Intermedio 'accede' a la última conversación entre el rey emérito y su hijo y heredero Felipe VI.

'Juan Carlos I' (El Gran Wyoming) es el que llama desde Abu Dabi a su 'hijo' (imitado por Raúl Pérez), al que le recuerda que es "el que te enchufó para el puesto" y le echa en cara que, desde que se fue de España, no habla con él. "Es que estoy un poco liado", se excusa Felipe, si bien su padre le responde que "no cuela, yo también he sido rey y sé cómo va esto".

'Juan Carlos' le expresa su preocupación a Felipe "porque llevas once años de rey y no le has dado una portada sabrosa al '¡Hola!'": "Nada de amantes, ni un mísero rollete, coño que tenemos una reputación que mantener, ¡que somos Borbones!", le reclama.

Respecto a las finanzas, el 'emérito' le pregunta si ha aprovechado "algunos de los sitios que te recomendé en el extranjero", a lo que el actual monarca le asegura que "lo tengo todo en la cuenta corriente", además de que ha hecho la declaración de la Renta conjunta con Letizia: "Nos sale a pagar, pero la he puesto a dos plazos para no ir agobiados", comenta.

Para sus vacaciones, 'Felipe VI' descarta las regatas y los safaris, y optarán por "una semanita al palacete de Palma" y después una casa rural con amigos en la que "no descarto llevarme el 'Twister'". "A eso jugaba yo con dos vedettes y sin tablero", reacciona el 'emérito', que ante lo "aburrido" que está siendo su reinado, decide "desabdicar" a su hijo.

"No puedes ir y venir cuando quieras, estamos hablando de la Corona, no de la casa de tu amigo de Sanxenxo", le comenta 'Felipe', mientras su 'padre' pide al mayordomo que le prepare las maletas y avise a Bárbara Rey, "que me gusta el arroz".