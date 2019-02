Wyoming, sobre el viaje de 60 horas en tren de Kim Jong-un para encontrarse con Trump: "¿Dónde han quedado, en Badajoz?"

El primer destino es Reino Unido, donde Theresa May abre las puertas a una prorroga en la fecha del Brexit. "Si eso sucede, May pasará anales de la historia del país, no por estar al frente del Brexit, sino por ser la primera británica que no fue puntual", apunta El Gran Wyomig. Además, el presentador explica que, con el conflicto del Brexi,"estamos ante un divorcio que afecta a la sociedad británica casi tanto como el divorcio de Lady Di y el príncipe Carlos, o como el divorcio de Elton John con el buen gusto"

La siguiente parada es Venezuela, donde hoy todas las miradas estaban puestas en el periodista de Univisión que ha contado que fue retenido durante una entrevista con Nicolás Maduro, y que este confiscó todo el equipo y el trabajo que habían hecho. "Maduro, los medios siempre diremos la verdad", anuncia Wyoming y, poniéndose serio, asegura que le va a decir lo que piensa "a la cara": "Qué elegante está usted con el chándal".

Y la última parada es Vietnam, donde Kim Jong-un se rencontrará con Donald Trump. El líder norcoreano se ha pasado 60 horas de viaje en tren. "¿Dónde han quedado, en Badajoz?", pregunta sorprendido Wyoming.

Pero este no será el primer encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un. En la anterior reunión, las cámaras de El Intermedio consiguieron desvelar las palabras que intercambiaron el mandatario de Estados Unidos y Corea del Norte. Esto fue lo que se dijeron.