Wyoming, 'indignado' porque Italia reciba al rey con el himno franquista: "Es intolerable, esto no puede quedar así"

Italia ha recibido por error al rey Felipe VI y a Juan Carlos I con el himno franquista. Cuando llegó la hora del himno español, el coro cantó la versión de José María Pemán, que luego adoptaría el régimen de Franco.

"Es intolerable, con todo lo que hemos hecho nosotros por los italianos: primero acogimos con las manos abiertas a Manuela Carrá, luego Laura Pausini, Alessandro Lecquio y hasta Eros Ramazzotti", ha reivindicado El Gran Wyoming, que ha asegurado que "no costaba tanto mirar el himno en Google".

"Esto no puede quedar así, vendetta. A dios pongo por testigo que no volveré a probar la pizza", continuaba el presentador, que ha asegurado que no fue un error, sino que "el error ha sido ir a Italia a que se rieran de nosotros".

Pero no es la primera vez que ocurre algo así. En numerosos eventos deportivos el himno de España se ha cambiado por el compuesto por José María Pemán, por eso Dani Mateo ha optado por proponer otras canciones que bien podrían ser el himno nacional.