Estas son las propuestas de Dani Mateo para cambiar el himno de España: "El nuestro no funciona, no es comercial"

La confusión ocurrida en Italia, por la que el rey Felipe VI ha sido recibido con el himno franquista, no es la primera vez que ocurre. Eso fue lo que le pasó a la campeona del mundo de badminton Carolina Marín, o al ciclista Alberto Contador y lo mismo le ocurrió a Javier Cienfuegos durante los Juegos Iberoamericanos de Atletismo: "Solo espero que no le pusieran el himno franquista al lanzamiento de hoz y martillo", expresaba 'angustiado' Dani Mateo.

En el año 2000 en la final de la Copa Davis, las estrellas de la época escucharon perplejos como un trompetista interpretaba el Himno de Riego, adoptado como himno oficial de la I República.

Es más que evidente por tanto que tenemos un problema con nuestro himno: "no funciona, no es comercial porque no es pegadiza", por eso, Dani Mateo propone adoptar como himno "Viva España de Manolo Escobar", aunque igual no es tan buena idea porque "la cabra de la legión acabaría subida a una escalera en el desfile de las fuerzas armadas.

Por eso, a Dani Mateo se le ha ocurrido una idea aún mejor: La Macarena, la canción española que más ha sonado en todo el mundo, pero cierto es que podría ser un error: "Con La Macarena se te mueven las caderas solas y eso no conviene a don Juan Carlos". Así que Dani Mateo tiene la idea definitiva: "Mercadona".