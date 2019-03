Wyoming: "Si la desfachatez fuese deporte, Javier Rodríguez sería campeón de la Champions"

SABATÉS Y WYOMING REPASAN LAS DECLARACIONES DEL CONSEJERO DE SANIDAD

Sandra Sabatés cuenta cómo se "echan de más" algunas informaciones oficiales sobre el ébola, sobre todo escuchando las declaraciones del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez: "Teresa nos pudo estar mintiendo con la fiebre", "si verdaderamente me encuentro mal no voy a la peluquería", y "para explicar cómo ponerse un traje no hace falta un máster" son algunas de las 'perlas' de Rodríguez que Wyoming comenta, después de tomar aire...