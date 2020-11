El hospital de pandemias Isabel Zendaya es la gran apuesta de Isabel Díaz Ayuso para controlar la pandemia de coronavirus. Por eso, en los últimos meses, la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha perdido ninguna oportunidad para pregonar sus bondades. Entre ellas, destaca la presidenta, la de que esté ubicado al lado de un aeropuerto.

"¡Toma!, somos los únicos", exclama El Gran Wyoming, defendiendo que "en Madrid no tendremos playa pero tenemos un puto hospital al lado del aeropuerto". El problema es que el presentador no sabe explicar para que sirve esto, así que recurre a Dani Mateo. ¿Para qué sirve tener un hospital junto a un aeropuerto? "Para atender a los viajeros que lleguen con un ataque de jet lag" o "para que si el hospital se queda sin alcohol lo puedan comprar barato", son algunas de las reflexiones de Mateo, aunque no terminan de convencer a Wyoming, que llega a la siguiente conclusión: "Si ingresas y te encuentras con que no hay médicos, el aeropuerto te facilita huir del hospital y del país".

Sin embargo, la idea parece maravillar a la cúpula del PP. De hecho, el secretario general de la formación, Teodoro García Egea ha hecho un esperanzador pronóstico de futuro: "Dentro de 50 años los ciudadanos querrán ponerle 'Díaz Ayuso'". Explica por qué en este vídeo: