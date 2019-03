Wyoming: "Aguirre y Barberá solo se diferencian en una cosa, Aguirre domina varios idiomas y Barberá se los inventa"

BARBERÁ SE NIEGA A DIMITIR COMO HIZO AGUIRRE

El Intermedio repasa las declaraciones de Barberá en las que ha afirmado que no está dispuesta a dimitir. La exalcaldesa de Valencia ha hablado de Esperanza Aguirre y ha dicho que no puede dimitir como la madrileña porque no tiene “cargo orgánico”. Wyoming solo ve una diferencia entre las dos políticas: los idiomas.