Wyoming: “Ignacio González es el presidente del club de fans de Aguirre, su Belieber”

NO ES EL SUCESOR DE LA POPULAR, ES SU FAN

La candidatura de Esperanza Aguirre a la alcaldía de Madrid vuelve a tomar impulso. Al menos así lo piensa el presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Y es que a su juicio “Aguirre es quien tiene más tirón”, explica Sandra Sabatés. El Gran Wyoming cree que no es el sucesor de la marquesa antisistema, “es el presidente de su club de fans, su belieber”. Según González, el incidente de tráfico que protagonizó la presidenta del PP de Madrid en la Gran Vía, no influye en el futuro político de Aguirre porque no tienen más transcendencia.