Los rebrotes mantienen la preocupación de las autoridades en nuestro país. No obstante, la posibilidad de los rebrotes son fenómenos previsibles y esperables. Los expertos apuntan a que no tienen por qué desencadenar una segunda oleada siempre que puedan controlarse a tiempo.

El Gran Wyoming explica que durante los últimos días ha escuchado nuevos términos y reconoce que tiene muchas dudas. ¿Cuántos rebrotes tiene que haber para hablar de nueva oleada? y, ¿cuántas nuevas oleadas para llegar a un confinamiento?

"¿Es inevitable?, ¿podemos frenarlo antes de que se produzca?", se pregunta el presentador. Para aclarar todos los términos Sandra Sabatés hace un repaso a todos los escenarios posibles.

Según el protocolo del Ministerio de Sanidad, un brote es cualquier agrupación de tres o más casos confirmados o probarles por infección activa en los que se ha establecido un vínculo epidemiológico.

Es decir, tiene que ser algo limitado a una zona o un grupo de población que pueda controlarse fácilmente. El Gran Wyoming apunta que "puede producirse en cualquier tipo de reunión: da igual que sea en un botellón, un cumpleaños o una cena con la familia. Es preocupante, pero el lado bueno es que hay excusa para no quedar con el cuñado el fin de semana", bromea el presentador.

Un segundo escenario llega cuando los servicios de salud pública no puede seguir el rastro de los contagios y el virus se propaga de manera descontrolada, es una transmisión comunitaria. Si esa transmisión no acotada no se llega a atajar a tiempo, podría dar lugar a un escenario más grave, una segunda ola que podría llevar a restricciones a la movilidad, un nuevo confinamiento o el cierre de la economía.

"Esperemos que todo el mundo actué con responsabilidad para no legar a este escenario. La sanidad y la economía sufriría gravemente. ¿Os imagináis una segunda ola de directos de cantantes en Instagram?, colapsaría el sistema", apunta el presentador.

Para afrontar todos estos escenarios, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado un nuevo plan que se aprobará en las próximas semanas de preparación y respuesta para hacer frente a los incrementos en la transmisión o en caso de que se produzca una segunda oleada.

"Todas las medidas que nos permitan adelantarnos al virus son importantes, pero habría que crear un nivel de riesgo llamado Victoria Federeica, con todas las veces que se ha saltado el confinamiento ella lleva en la nueva normalidad desde marzo", asegura Wyoming.