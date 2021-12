Wyoming arranca El Intermedio reflexionando acerca del juez Manuel Piñar, que ha denegado la libertad a Juana Rivas tras el indulto parcial del Gobierno. "Quizá no sea la persona indicada para juzgar un caso relacionado con violencia de género", apunta el presentador, que repasa algunas de las publicaciones que el magistrado ha compartido en sus redes sociales, donde llega a usar la expresión "chusma feminazi" o a verter comentarios racistas como "otro moro que tendría que estar fuera de Europa o ejecutado".

"Se tuvo que conformar con ser juez, pero él iba para templario", ironiza Wyoming, que muestra además algunos de los bulos y memes compartidos por Piñar, en los que se carga contra la memoria histórica, el Gobierno, la izquierda o los menores extranjeros no acompañados. "Porque lleva toga y mazo, porque si no podríamos pensar que es el community manager del club de fans de Macarena Olona", resume el presentador, que señala que uno de los argumentos empleados por el juez para no liberar a Rivas es el supuesto abuso a uno de los menores, a pesar de que fue archivado en 2017.

"A lo mejor es un simple despiste, eso, o que el juez Piñar ha demostrado que su parcialidad política fuera del estrado afecta a sus decisiones dentro de él", advierte el presentador, que señala que "un juez puede tener ideología y expresarla, pero esto no debería influir en su labor". Puedes ver su reflexión completa en el vídeo que ilustra estas líneas.