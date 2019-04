Carmena confesó a El Gran Wyoming que la dimisión de Esperanza Aguirre "era necesaria", aunque también destaca que se nota su ausencia en el Ayuntamiento porque "es una persona con mucha carisma"

Además, la alcaldesa, muy natural asegura que sigue usando el Metro y que está a favor de la campaña del 'despatarre' en el transporte público. "Hay gente que me cuenta sus cosas en el metro, una vez se creó una pequeña tertulia muy bonita", explica.

La bandera de "Regufee welcome" sigue en el Ayuntamiento de Madrid y la alcaldesa ha explicado que le parece bonito que siga allí porque así se asegura de que no olviden que "hay una ciudad que no les olvida y que les quiere, que les gustaría tenerlo con nosotros"

Sobre la limpieza en Madrid, Carmena pide la colaboración de los ciudadanos. "Hay una cosa que los madrileños debemos respetar, no cuidábamos mucho la ciudad". Denuncia que hay "personas que tiran botellas, latas y colillas al suelo".

Carmena manda un mensaje contra la corrupción en España: "Lo importante es demostrar que es inadmisible, se debe entender la política como una responsabilidad". Además, destaca que se ha visto cómo su grupo es un equipo "honesto" que ha reducido la deuda madrileña.

La alcaldesa, que también es juez, hace una critica directa a la justicia en España, "los cargos constantemente son discutibles por el tema de la politización" y además, afirma que "no se debe depender del Ejecutivo, pero si lo hace".