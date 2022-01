El Gran Wyoming afirma en El Intermedio que "en esto de mejorar el acceso a una vivienda no parece que vayamos por buen camino". En concreto, el presentador habla de la incentivación del 'cohousing' en la nueva ley de vivienda: "Estaría bien la opción de apostar por servicios residenciales de mejor calidad para mayores y por viviendas públicas de alquiler para los inmigrantes, pero no suena tan guay como cohousing", apunta.

"Esto de solucionar el problema de la vivienda haciendo que la gente comparta piso me suena un poco a sitcom de los 90", agrega Wyoming, que lamenta que "ya no aspiramos a mejorar la realidad, sino solo a cambiarle el nombre por otro más cool". "Por más que nos empeñemos, compartir piso por necesidad no tiene nada de moderno", añade el presentador, cuya reflexión completa puedes ver en el vídeo que ilustra estas líneas.