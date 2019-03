Mario Cortés: “Tenemos una tremenda indignación sabiendo que hay una medicación que nos puede curar y no nos la dan”

ENFERMO DE HEPATITIS C

El nuevo medicamento contra la Hepatitis C tiene una tasa de curación de más del 90%. La mala noticia es que el tratamiento cuesta en España 60.000 euros. El Ministerio de Sanidad negocia con la farmacéutica Gilead, que produce el antiviral, para reducir su coste ya que debido a su elevado precio aún no ha sido incluida en el Sistema Público. Ahora mismo hay 3.000 enfermos cuya única forma de sobrevivir pasa por este medicamento. ‘El Intermedio’ le pone cara a esos nombres con Mario Cortés, enfermo de Hepatitis C y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, quien cuenta su día a día.