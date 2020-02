El 70% de los españoles tiene hipocondría digital, es decir, busca en Internet sus síntomas para intentar comprobar si tienen algún tipo de patología. Una práctica que los colectivos sanitarios desaconsejan totalmente.

Por eso, El Intermedio ha salido a la calle a comprobar si los futuros médicos de España están preocupados por la creciente popularidad del 'doctor Google'.

"Me parece algo completamente erróneo porque se crean diagnósticos que son falsos y más preocupación en los pacientes", ha señalado una estudiante de Medicina.

"En Internet todo acaba en cáncer, muerte y destrucción. Ve al médico, que para eso ha estudiado seis años y cinco de especialización", ha destacado otro.

No obstante, ellos han admitido también haber buscado en Google sus síntomas alguna vez, algo que reconocen como un error.

"Hace unos años se me empezaron a poner morados los pies, amoratados, y dije: 'Antes de ir al médico, voy a ver si esto puede ser grave o no'. Me salían roturas de una cosa u otra... pero lo que realmente me pasaba era que me apretaban los zapatos", ha explicado una estudiante.

"Un día salí de fiesta y cuando me metí a la cama me pitaba mucho el oído. Yo pensé que eran, bueno, las consecuencias de salir de fiesta... Me puse a buscar en Internet y me decía que podía ser un tumor cerebral. Me empecé a acojonar y resulta que era un mosquito volando", ha contado otro.

