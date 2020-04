La diputada de Vox Macarena Olona ha lanzado, otra vez, críticas al Gobierno con reproches a territorios insospechados como Venezuela o laSexta.

"Nuestra democracia se desangra, pero no por el coronavirus sino porque este Gobierno socialcomunista está aprovechando la tragedia que nos asola para imponer su régimen totalitario", ha afirmado la política.

"Es verdad que la democracia se está desangrando", le responde Wyoming desde El Intermedio, "pero es por culpa de los que usan las instituciones para hacer una política miserable intentando rascar votos de la muerte y el sufrimiento de sus compatriotas con difamaciones y descalificaciones del rival".

Además, el presentador le manda un mensaje a la política del partido de Santiago Abascal: "No es el momento de la lucha en el barro ni tampoco el lugar, el patriotismo no se demuestra pegando una bandera en la mascarilla sino luchando por salvar la vida de sus compatriotas como hacen miles de ciudadanos honrados. Señora Olona, no es el momento del odio, a lo mejor, simplemente, no es su momento".

Otros momentos destacados

Por otro lado, El Gran Wyoming responde en este vídeo a las palabras de la diputada de Vox en las que afirmaba que el "Gobierno comunista" está aplicando "una eutanasia feroz" durante el coronavirus: "Igual tiene muy apretada la mascarilla y no le llega el riego".

Por otro lado, Sandra Sabatés muestra a El Gran Wyoming en este vídeo las imágenes exclusivas de laSexta que demuestran que Mariano Rajoy se ha saltado el confinamiento para hacer ejercicio en la calle. Esta es la reacción del presentador.