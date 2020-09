Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso han mantenido una reunión en la que han acordado seguir reuniéndose para atajar el creciente número de casos de coronavirus en la Comunidad de Madrid. Aunque han mostrado su disposición a trabajar de manera coordinada y conjunta, las diferencias entre ambos también se han hecho patentes en la rueda de prensa posterior a su encuentro.

Mientras el presidente del Gobierno ha recalcado que deben estar "listos para contemplar otros escenarios si fuera preciso", como es el del estado de alarma, la presidenta regional sigue sosteniendo que no habrá estado de alarma en Madrid.

"No hemos hablado en cuanto a su aplicación. No tengo ego, haría lo que fuera por que esto acabara no tengo otro interés peor no creo que sea necesario esto ni muchísimo menos, ni estados de alarma ni confinamientos", ha recalcado Ayuso.

El Gran Wyoming cree que con estas declaraciones "si yo fuera el coronavirus a estas alturas ya estaba cruzando la frontera con Segovia". Además, el presentador apunta que "Ayuso ama con un amor tan puro que resulta indefinible", y hace referencia a otra de las reflexiones pronunciadas por la presidenta de Madrid.

"Madrid es de todos, es España dentro de España. ¿Madrid qué es si no es España? No es de nadie porque es de todos", ha expresado la política. Wyoming explica que para Ayuso, "España es un huevo kinder y en el centro hay un bello regalo llamado Madrid aunque como en todo huevo ahora mismo está hecho pedazos".

Con sus declaraciones Ayuso, no obstante, no ha conseguido convencer a todo el mundo. Quim Torra ha recomendado a los catalanes que no viajen a Madrid si no es necesario.

El Gran Wyoming ha querido recordarle que "los datos de Cataluña tampoco son para sacar pecho".