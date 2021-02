"El puto amo is back". Así ha anunciado el Gran Wyoming la confesión de Luis Bárcenas, "más conocido como 'the fucking master of the universe'", que "ha tirado de la manta" sobre la caja B del PP.

"Bárcenas a cantado más hoy que María del Monte en toda su carrera", ha asegurado el presentador, que ha reaccionado así tras escuchar parte del escrito que el extesorero popular ha enviado a la Fiscalía: "Te has quedado a gusto, eh Luisito".

Para Wyoming, tras años en los que los dirigentes del partido han rechazado la existencia de una contabilidad irregular, "hoy podemos sacar dos conclusiones: que la existencia de la caja B del PP cada vez es más evidente y que mucho antes de la pandemia ya había negacionistas".

Wyoming analiza la reacción de Ayuso a preguntas sobre Bárcenas

Casi todos los actuales dirigentes del PP han evitado pronunciarse sobre la confesión de Bárcenas. No obstante, Wyoming ha analizado la respuesta que ha dado Isabel Díaz Ayuso al ser preguntada por este tema: "Ella lo que domina son las realidades paralelas".