Jorge Morales de Labra: “El actual Gobierno del Partido Popular también podría haber perdonado dinero a las eléctricas”

EL GOBIERNO DEL PSOE NO RECLAMÓ 3.000 MILLONES A LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

La Fiscalía Anticorrupción está investigando a responsables del Ministerio de Industria del anterior Gobierno socialista por perdonar 3.000 millones de euros a las eléctricas. Una cantidad que no fue reclamada. Para entender cómo funciona el sector energético en España, Jorge Morales de Labra visita ‘El Intermedio’. El experto en sector energético participó en la redacción de la denuncia a la Fiscalía y asegura que no sólo afecta al Gobierno Socialista, también podría estar implicado el actual Gobierno del Partido Popular porque, al parecer, no prescribió el derecho a reclamar los CTC en 2010 sino en 2014.