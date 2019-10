Un grupo de trabajadores con discapacidad, empleados en el Palacio Real como auxiliares de sala, han denunciado a la empresa Integra, un centro especial de empleo, por presuntamente haberles sometido a jornadas abusivas.

Relatan jornadas de 11 horas, alcanzado las 55 semanales, por menos de 600 euros al mes. Se les había prometido entre 800 y 1.000 euros mensuales.

Desde Patrimonio Nacional aseguran que no tenían conocimiento de los abusos, y que romperán su contrato con la empresa si se prueba.

Por su parte, Integra, que cuenta con 61 empleados en el Palacio Real, justifica las largas jornadas argumentando que se trata del horario de verano, y que durante el invierno se compensarán las horas.

En El Intermedio hemos hablado con una de estas trabajadoras. Tiene más de 50 años y una discapacidad superior al 33%, con dificultades a la hora de moverse.

Explica que el contrato no se parecía en nada a lo que le habían prometido. "Comencé a trabajar el uno de julio, aunque no firmé ni vi mi contrato hasta el uno de agosto, y no era lo que me habían prometido ni en cuanto al sueldo ni en cuanto al horario".

Le habían dicho que cobraría 700 euros y con horas complementaria podría llegar hasta los 1.000. Sin embargo, ha cobrado 560 euros por trabajar de media más de 38 horas semanales. "Hubo semanas que hice 50 horas", asegura. Además, cuenta que su trabajo implicaba estar mucho tiempo de pie.

"Hoy se me acaba el contrato y me encantaría que me renovaran, porque entré con mucha ilusión. Eso sí, con otras condiciones", indica la trabajadora.

El Gran Wyoming agradece el testimonio de la afectada y bromea sobre "el lado positivo" del suceso: "Es una señal de integración, las personas con discapacidad tienen casi las mismas condiciones de mierda que el resto".