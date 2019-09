El bloqueo de los Presupuestos y las ayudas sociales afecta especialmente a las personas dependientes. En estos momentos hay 250.000 personas a quienes se les ha reconocido la ayuda a la dependencia y no la están cobrando.

La situación es tan grave que cada día mueren 80 personas dependientes sin haber recibido la asistencia a la que tienen derecho. Por eso, El Intermedio ha querido conocer la histora de Cándida Santiago, cuyo marido, enfermo de ELA desde 2016, solicitó la ayuda a la dependencia.

Cándida asegura que cuando su marido fue diagnosticado sus "planes de futuro se pararon": "Empezamos a ver cómo íbamos a afrontar esa nueva etapa. Fuimos a los Servicios Sociales del Ayuntamiento, comenzaron a valorarlo seis meses después y nos dijeron que teníamos que esperar a que la Comunidad de Madrid nos dijera el grado de dependencia y cuáles eran los recursos concedidos".

Pero la ayuda de la Comunidad no llegaba y "la enfermedad de Juanma avanzaba, necesitaba cada vez más ayudas técnicas", por lo que fue la misma pareja quien tuvo que hacerse cargo de los gastos: "La ELA es muy traicionera. Cuando pones el remedio a una necesidad en diez días ya no vale. Compras un andador y luego necesitas una silla".

Juan Manuel murió tras 18 meses de lucha contra la terrible enfermedad. "Las ayudas nunca llegaron. A mi no me ha llegado nada y tampoco tuvieron el detalle de decirme 'puesto que Juanma ha fallecido, usted no las necesita'", ha concluido Cándida.

Otros momentos destacados

El Gran Wyoming analiza las consecuencias que ha tenido la falta de unos Presupuestos para las personas con dependencia: "El Gobierno presupuestó un aumento del gasto en Dependencia de casi un 60%, es decir, 831 millones de euros que podrían paliar muchos de los problemas que hay en la aplicación de la Ley de Dependencia. Finalmente, esos presupuestos no llegaron a aprobarse".